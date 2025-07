Messina, cambio al Comando interregionale Carabinieri Sicilia-Calabria: Claudio Domizi subentra a Giovanni Truglio

Denso di emozioni il saluto del generale Truglio, che nel suo discorso ha sottolineato la bellezza e la storia della Sicilia e della Calabria, regioni caratterizzate però da forme di criminalità organizzata pervasive e aggressive, in cui l’azione dell’Arma, con la sua capillare presenza, oltre a conseguire risultati operativi di grande valore, ha rappresentato un presidio di legalità. «L’Arma dà un contributo di sicurezza importantissimo, in questo territorio l’Arma fa la differenza» ha detto. Infine il momento più emozionante quando ha ricordato che dopo 48 anni lascia il servizio : «In questi anni tante cose sono cambiate nell’Arma, è un’organizzazione che si evolve è sempre alla ricerca della modernità, una cosa non cambia mai è lo spirito, la dedizione al servizio, la tensione etica, il nostro crederci. È questo che dobbiamo tramandare alle nuove generazioni».

E nei confronti del generale Truglio, il generale Domizi, nuovo vertice del Comando interregionale, ha avuto parole di grande affetto, stima e apprezzamento, ringraziandolo per il lavoro svolto durante il suo periodo di comando. Per Domizi si tratta di un ritorno a Messina, «una città a me cara», dove ha ricoperto, qualche anno fa, l’incarico di comandante provinciale dell'Arma. Nel suo discorso, grande sensibilità e trasporto per la Sicilia e la Calabria: «due terre ricche di storia e tradizioni, cultura e arte ma flagellate dalla mafia e dalla ‘ndrangheta che non smetteremo mai di combattere con ogni energia» ha ricordato. Infine ha ringraziato tutti i carabinieri richiamando lo spirito di servizio proprio dell’Arma: «Sappiate servire la gente con umiltà, attenzione, umanità e sensibilità. La gente si aspetta prossimità, di essere ascoltata» ha concluso.

Di particolare rilievo l'intervento del comandante generale Luongo, che ha ringraziato donne e uomini dell'Arma definendo le stazioni «porta della speranza dove chiunque entra, chiede e riceve una risposta». Il comandante generale Luongo ha inoltre sottolineato il compito di rassicurazione sociale svolto dai comandanti di Stazione, che consente alle comunità l’ordinario progresso civile.