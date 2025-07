Messina, al villaggio Unrra pronta la bretella alternativa per i camion del raddoppio

Sembrano destinati a concludersi a breve i disagi che hanno vissuto per mesi i residenti al Villaggio Unrra a causa del passaggio dei mezzi pesanti impegnati nel raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. Sono stati sostanzialmente conclusi i lavori per la realizzazione della bretella alternativa alla via Calispera, concordata durante la riunione di inizio luglio presieduta dal sindaco Federico Basile con il commissario per l’opera Filippo Palazzo e i responsabili del progetto per Rete Ferroviaria Italiana e Italferr.

Nel corso di quel vertice era stato definito un cronoprogramma per risolvere le criticità segnalate dai residenti, dal passaggio notturno dei mezzi pesanti al rumore provocato – sempre di notte – da un generatore che serve a far funzionare la macchina del lavaggio delle ruote dei camion, sino alle polveri che si alzano nella zona.

Trovata l’intesa tra RFI e IPAB, con una convenzione per la concessione di un terreno, è stata quindi realizzata la bretella alternativa attraverso la quale i mezzi pesanti entreranno nel cantiere direttamente e senza transitare in via Calispera.

