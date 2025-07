Incendio spaventoso a Messina 2: le fiamme lambiscono i complessi residenziali, vigili del fuoco in azione su più fronti FOTO VIDEO

Un violento incendio sta mettendo in ginocchio dal primo pomeriggio la zona di Messina 2, dove da ore infuriano le fiamme che, spinte da un forte vento di scirocco, stanno lambendo pericolosamente i complessi residenziali dell’area.

La situazione è in continua evoluzione: colonne di fumo visibili da chilometri, squadre dei vigili del fuoco sono impegnate in un durissimo intervento su più fronti. L'incendio, scoppiato nel primo pomeriggio in una zona di macchia mediterranea, si è rapidamente esteso a causa delle alte temperature e delle raffiche di vento che stanno ostacolando gravemente le operazioni di spegnimento. Le fiamme, ancora alte, stanno avanzando verso alcune abitazioni e strutture condominiali.