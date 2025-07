Il cavolo “trunzu” di Aci e la manna delle Madonie sono i prodotti della sesta puntata di “Buona Terra”

Il cavolo “trunzu” di Aci e la manna delle Madonie sono i prodotti protagonisti della sesta puntata di “Buona Terra”, il programma ideato e condotto da Fabrizio Carrera che va in onda su Rtp il venerdì alle 21 (con replica alle 23,15). Il primo è un ortaggio che sta vivendo una fase di crescente interesse da parte di ristoratori e golosi appassionati di prodotti vegetali. È un cavolo rapa dalle striature violacee, specie endemica dell’Etna che qualche anno fa ha pure rischiato l’estinzione. “Buona Terra” ha intervistato il produttore Carmelo Zappalà a Giarre e poi ha fatto sosta ai Quattro Archi di Milo, alle pendici dell’Etna, affidandosi alle preparazioni della cuoca Lina Castorina e del patron del locale Saro Grasso. Un’altra storia particolare è quella della manna delle Madonie, una sorta di dolcificante naturale che si ottiene dal taglio della corteccia dei frassini presenti sulle Madonie. Una produzione residuale che resiste grazie al lavoro di alcuni coltivatori, come Giulio Gelardi. Il viaggio tra sapori e saperi della Sicilia si conclude con una tappa a Linguaglossa per conoscere la salsiccia al ceppo.