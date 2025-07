Capo d'Orlando, il collegamento con le Eolie? «Ecco come può diventare realtà»

Riprende vigore la speranza di avere un collegamento marittimo veloce tra il porto di Capo d’Orlando e le isole Eolie, il cui iter di attivazione riavviato dalla Regione Siciliana procede a rilento dopo che il mese scorso il primo tentativo si era bloccato per l’indisponibilità di società di navigazione che abbiano i requisiti richiesti.

Questa speranza la nutre Peppe Marici, indicato come uno dei candidati alle prossime amministrative di Capo d’Orlando che incita tutti a non arrendersi, a non rassegnarsi perché ci sarebbe una possibilità, come dice alla Gazzetta del Sud, «per salvare questa stagione. Quanto meno dobbiamo provarci. È un appello che facciamo alla politica, almeno provarci». Poi spiega da dove nasce questa possibilità: «Secondo il codice degli appalti, una gara già assegnata può sforare del 10% in più la cifra fissata per servizi o prestazioni. In questo caso si può valutare se si può fare per la gara già assegnata a Milazzo per il collegamento da quel porto alle isole Eolie.

