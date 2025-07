Barcellona, la nuova era del Pronto soccorso nel segno... della carenza di personale

La prevista riapertura del nuovo Pronto soccorso, la cui gestione è stata affidata alla cooperativa “C.M.P. Global Medical Division” di Granarolo dell’Emilia, prevista per il pomeriggio del prossimo primo agosto, tiene sulle spine l’ospedale di Barcellona.

A preoccupare l’esito dell’iniziativa del direttore medico del presidio sanitario, Giuseppe Cocuzza, che nei giorni scorsi aveva inviato una comunicazione a tutti i direttori responsabili delle Unità operative e per conoscenza al direttore generale, Giuseppe Cuccì; ai direttori sanitario e amministratori dell’Asp e al capo Dipartimento medico, Salvatore Scarpaci e ciò – come scriveva lo stesso Cocuzza, invitate «a comunicare eventuali criticità o particolari esigenze che tale apertura può comportare in modo da poter tempestivamente intervenire». Dalla riunione indetta da Cocuzza con i responsabili delle Unità operative del “Cutroni Zodda” sarebbero emerse numerose criticità, che rendono problematica la riattivazione del Pronto soccorso esternalizzato.

