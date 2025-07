Vulcano, altri fondi per garantire la sicurezza del nuovo pontile

Slitta il passaggio alla fase operativa del nuovo pontile per l’approdo dei mezzi veloci nell’isola di Vulcano, dopo le prove concertate e svolte, nei giorni scorsi, alla presenza di Autorità marittima, Regione, ditta esecutrice dei lavori, compagnia di navigazione, gruppo ormeggiatori e direzione lavori che hanno visto impegnati aliscafi, catamarani e monocarena: mezzi che, chiaramente, hanno modalità di ormeggio diverse.

Alla luce delle prove, ai fini di garantire la sicurezza della navigazione, dei passeggeri e dei luoghi, oltre a quanto già predisposto dalla ditta esecutrice dei lavori e previsto nel progetto dell’opera, è stato richiesto di adottare alcuni accorgimenti integrativi, quali: bitte supplementari per facilitare gli ormeggi, completare le dotazioni di banchina con dispositivi di emergenza, come prevede la nuova normativa, la pettinatura del fondale più prossimo alla riva che risulta essere insabbiato.

