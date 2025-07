Simon Le Bon ospite d’onore al "The King of Fish" di Vulcano per una serata indimenticabile sull’isola

Una sorpresa che ha lasciato senza parole ospiti e residenti dell’isola di Vulcano: Simon Le Bon, iconico frontman dei Duran Duran, è stato avvistato al rinomato ristorante di pesce “The King of Fish”, regalando una serata straordinaria ai fortunati presenti. Il celebre cantante britannico ha scelto le Eolie per una breve vacanza estiva, confermando ancora una volta il fascino senza tempo di queste isole anche tra le star internazionali.

"È in vacanza con una lussuosa barca alle isole con la famiglia, ha voluto provare solo vino autentico siciliano che nella nostra cantina non manca assolutamente, ha assaggiato un po’ di tutto come antipasti crudi e cotti, ha acquistato delle belle aragoste per fare sia la pasta che la catalana" ha detto con orgoglio Gianluca Fusco, che gestisce il noto locale.

Simon Le Bon, leggenda vivente della musica pop, è diventato famoso nei primi anni ’80 come voce e volto dei Duran Duran, gruppo simbolo del movimento New Romantic e tra i protagonisti assoluti della scena musicale degli anni '80 e '90.