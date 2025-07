Rassegna stampa 24-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Corte dei conti: su appalti e Pnrr la Regione Siciliana brancola nel buio

I veleni agitano il centrodestra in Sicilia tra rappresaglie e rancori personali

IL BLITZ

Messina, la droga destinata a Mangialupi sbarcava sulla spiaggia di Maregrosso

IN EVIDENZA

Messina e il turismo balneare: ecco i benefici della “Bandiera Blu”

Vulcano, altri fondi per garantire la sicurezza del nuovo pontile

IN PROVINCIA

Castello e “Santissimo Salvatore”, sabato la visita del ministro Giuli a Milazzo