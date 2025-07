Messina, emergenza tra Rodia e Capo Rasocolmo: un argine all’erosione costiera

Il grave fenomeno dell’erosione costiera non attende e continua a produrre un arretramento della linea di costa a Rodia. A pagare dazio è anche contrada Puccino, dove l’Amministrazione del sindaco Federico Basile si appresta a intervenire con un appalto. Nella zona nord è previsto infatti un intervento emergenziale di messa in sicurezza del litorale tirrenico. La relativa gara è stata pubblicata dal Comune. L’importo “base” è di 279.289,72 euro e gli operatori economici interessati posso presentare le offerte entro il 22 agosto prossimo. L’obiettivo dell’Esecutivo è concludere le procedure amministrative a stretto giro, in modo da avviare i lavori dopo l’estate, possibilmente nel mese di settembre. La zona d’intervento, compresa tra il centro abitato di Rodia e il promontorio di Capo Rasocolmo, è caratterizzato dalla presenza di infrastrutture stradali di interesse comunale che costeggiano il litorale, in prossimità dell’abitato. Qui l’azione delle mareggiate «ha determinato nel tempo situazioni di rischio per la stabilità di strutture esistenti, oltre che per la sicurezza pubblica e la fruizione del litorale», si legge nella relazione tecnica. Ragion per cui, Palazzo Zanca ha previsto la demolizione e rimozione della mantellata esistente, eseguita mediante salpamento subacqueo fino a una profondità di 12 metri dal livello medio del mare, per un volume complessivo stimato di circa 2.100 metri cubi di materiale lapideo; la realizzazione di nuove opere di difesa costiera, mediante la posa a secco di scogli naturali (calcarei o lavici) di peso specifico non inferiore, con le scogliere che emerse che costituiranno i nuovi nuclei strutturali di protezione; la gestione dei materiali di risulta, attraverso il trasporto e il conferimento in discarica dei residui derivanti da lavorazioni di demolizione, nel rispetto delle normative ambientali e dei criteri di tracciabilità dei rifiuti.

«Tutte le opere sono state progettate nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di opere marittime, sicurezza e tutela dell’ambiente», specifica il documento. Il tempo utile per portare a termine l’appalto è fissato in 90 giorni naturali successivi e continuativi, a partire dalla data del verbale di consegna.