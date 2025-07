Messina e il turismo balneare: ecco i benefici della “Bandiera Blu”

C’è chi segnala fuoriuscite di liquami e segnalazioni di vario degrado in alcuni tratti dell’infinito litorale comunale, lungo oltre 50 chilometri. Ma un dato è certo e inoppugnabile: mai come quest’anno, grazie al conseguimento della “Bandiera Blu”, molte spiagge pubbliche di Messina risplendono. Ed è un traguardo che oggi appare scontato e invece non lo è. Si pensi a qualche anno fa, quando vedere docce, postazioni di bagnini, servizi e attrezzature, era semplicemente un’utopia.

«Il litorale messinese si conferma protagonista grazie alla “Bandiera Blu” – tira le somme di queste settimane di luglio il sindaco Federico Basile –. Il Comune di Messina, insieme con le proprie aziende partecipate, ha avviato un piano di interventi mirati per valorizzare e rendere sempre più fruibili le spiagge libere. Al centro di questo ambizioso progetto vi sono la sicurezza, la tutela del territorio e la promozione dell’inclusione sociale». Qualcuno parla di «operazione di facciata», l’Amministrazione comuale risponde con dati e cifre: «Non si erano mai visti tanti croceristi che, ad esempio, affollano la spiaggia del Ringo o quella di Sant’Agata. Abbiamo riscontri di turisti arrivati appositamente a Messina perché richiamati dal vessillo della Bandiera Blu. Tutto questo avveniva nelle altre località italiane, si sceglieva la meta in base alle proposte accattivanti, al mare limpido e ai servizi. E tutto questo, fino a pochi anni fa, mancava a Messina. Ora possiamo dire con orgoglio che la nostra città è sempre più nei circuiti del turismo balneare».

