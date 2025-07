Messina, dieci nuove panchine sul lungomare di S. Margherita

Dieci nuove panchine sono state installate, in questi giorni, nel lungomare di Santa Margherita. La sistemazione di nuovi e comodi arredi già pensata nell’ambito del progetto Bandiera Blu, è stata realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Messina Social City, a pochi giorni dagli episodi di vandalismo che hanno interessato la spiaggia più frequentata della riviera sud. «Un gesto che nasce dall’osservazione dei bisogni reali della comunità - scrive la MSC - e persegue l’obiettivo di rendere gli spazi pubblici più accoglienti, inclusivi e vivibili attrezzando accuratamente pure le spiagge per favorire l’incontro, la partecipazione e il diritto a vivere il proprio territorio in modo sicuro e dignitoso. Poiché il benessere collettivo passa anche da questi interventi». La spiaggia di Santa Margherita una decina di giorni fa è stata vandalizzata per tre volte. Ignoti hanno danneggiato le fioriere dello spazio docce. Dopo qualche giorno è stato distrutto il cartello informativo della bandiera blu e infine il pattino di salvataggio a disposizione dei bagnini, di notte è stato gettato in mare e recuperato qualche ora dopo da alcuni bagnanti.