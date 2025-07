Castello e “Santissimo Salvatore”, sabato la visita del ministro Giuli a Milazzo

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli sarà sabato in visita a Milazzo. A riceverlo a Palazzo dell’Aquila il sindaco Pippo Midili che subito dopo lo accompagnerà al Castello e poi alla chiesa del Santissimo Salvatore.La visita di questi due luoghi non è casuale. La chiesa del Santissimo Salvatore infatti è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione finanziati dal Fec (Fondo edifici di culto), ente del ministero dell’Interno che però collabora proprio con il Dicastero alla Cultura per la tutela e la promozione del patrimonio culturale. Per il restauro della chiesa, contraddistinta dalle grate a petto d'oca da cui le monache di clausura assistevano alle funzioni religiose, sono stati messi a disposizione 822 mila euro.

Nel 1998 l’Amministrazione comunale del tempo aveva sostenuto altri costi per la messa in sicurezza del tempio, con il rifacimento del tetto e delle facciate. Discorso diverso invece per la Cittadella fortificata. Nel 2026 scadrà la concessione rilasciata dal dipartimento dei Beni culturali e dell’identità siciliana e quindi l’intendimento dell’Amministrazione è quello di ottenerne il rinnovo in tempi più celeri rispetto a quanto avvenuto l’ultima volta al fine di poter pianificare le attività da portare avanti per dare sempre un maggior ruolo al monumento, nel rispetto del protocollo esistente con la Soprintendenza.

