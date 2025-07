Patti, morte dell’imprenditore Andrea Trimarchi: sarà decisiva la perizia

Proseguono le indagini per fare luce sul tragico incidente dello scorso 16 luglio, fatale ad Andrea Trimarchi. A conclusione dei primi accertamenti disposti dalla Procura di Patti la salma potrà essere restituita ai familiari per l’estremo saluto. Nel pomeriggio di ieri, all’ospedale Papardo di Messina, si sono conclusi gli esami autoptici effettuati dal consulente tecnico Fabrizio Vanaria del dipartimento di Medicina legale di Catania, mentre consulenti tecnici di parte sono il dottore Antonio Messina, nell’interesse della moglie e delle figlie, il dottore Mario Mondello, nominato dal fratello e dalla madre, e il dottore Letterio Visalli per conto della controparte.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale