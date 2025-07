Nizza, sport e solidarietà a sostegno del Centro diurno per l'autismo

La spiaggia di Santa Teresa di Riva si accende con le affascinanti e spettacolari azioni degli atleti del beach volley. Lo sport più diffuso dell’estate inserisce una marcia in più e dà una spinta alla solidarietà con il Torneo di beach volley solidale organizzato dal Centro diurno Autismo di Nizza di Sicilia.

L’evento si svolgerà il 5 e 6 agosto, dalle ore 18.15, al lido Odissea – Calypso di Santa Teresa di Riva, su uno dei litorali più belli della Sicilia, dove il mare è Bandiera blu.

Torneo e speranze

Un 4x4 misto che registra da settimane l’iscrizione di diverse squadre, pronte a vivere due giornate di sport e intrattenimento, perché la forza dello sport è la stessa che unisce l’energia di coloro che ogni giorno si adoperano per dare speranza agli altri. Dai ragazzi autistici, agli operatori del Centro tutti i giorni sono carichi di sorrisi, vitalità e voglia di andare oltre. Tra le varie attività svolte dal Centro, il laboratorio creativo di ceramica è un luogo dove queste azioni prendono concretezza, dove l’arte e l’artigianato sono l’espressione più bella di giovani che fanno sentire la loro voce, che cercano il loro posto vitale. Durante la manifestazione ci sarà un corner con le splendide ceramiche realizzate dagli ospiti speciali del Centro di Nizza.

Il ricavato del Torneo sosterrà, in parte, le iniziative dei laboratori del Centro, mentre un’altra parte sarà utilizzata per comprare una sedia job per l’associazione L’InCanto di Adriano, che promuove attività culturali, educative, sociali e progetti di solidarietà, legalità, volontariato e impegno civico verso i più fragili.