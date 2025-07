Messina, targa al giovane bagnino eroe del Ringo: salvò un uomo che non riusciva a tornare a riva

Il presidente e i consiglieri della quinta circoscrizione hanno consegnato al bagnino 18enne Gian Gabriel Zaccone una targa di riconoscimento per l'eroico gesto che lo scorso 4 luglio lo ha visto protagonista nel salvataggio di un 65enne in grave difficoltà nelle acque dello Stretto. Il gesto in un tratto di mare che non era di competenza di Zaccone, il quale è chiamato a vigilare l'area del Ringo. Una targa che, a nome della comunità, vuole testimoniare il grande senso del dovere manifestato dal bagnino in un momento particolarmente difficile, poiché l'uomo tratto in salvo si trovava molto al largo e non riusciva più a tornare a riva.