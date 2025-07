Messina, sospesi prenotazioni e pagamento ticket al Policlinico il 25 e 26 luglio per aggiornamento tecnico

L’azienda ospedaliera universitaria "G. Martino" di Messina informa i cittadini che, a causa di un aggiornamento tecnico del sistema informatico, dalle ore 19 di venerdì 25 luglio fino all’intera giornata di sabato 26 luglio saranno sospesi temporaneamente tutti i servizi di prenotazione e pagamento ticket.

Durante questo intervallo, non sarà possibile:

Effettuare prenotazioni CUP (sportello e online),

Pagare ticket,

Registrare pazienti esenti,

Eseguire accettazioni presso il laboratorio analisi.

Il laboratorio analisi resterà chiuso al pubblico sabato 26 luglio, per l’impossibilità di accettare nuovi pazienti esterni.

Le prestazioni già prenotate per sabato 26 verranno comunque erogate regolarmente, ma per i pazienti non esenti sarà necessario effettuare il pagamento del ticket in anticipo oppure al momento del ritiro del referto.