Messina, restyling di viale San Martino: lavori anche di notte per rispettare la nuova scadenza del 9 agosto

E' corsa contro il tempo per completare il primo tratto del restyling di viale San Martino, nel cuore commerciale della città. Dopo i ritardi accumulati nelle scorse settimane, gli operai sono ora al lavoro anche nelle ore notturne per rispettare il nuovo termine fissato al 9 agosto.

Alcuni giorni fa era stato comunicato il nuovo slittamento per la fine dei lavori di pavimentazione nel tratto compreso tra piazza Cairoli e via Maddalena, destinato a diventare una vera isola pedonale. Inizialmente, la conclusione dell'intervento era prevista per l’8 giugno, ma i problemi legati alla complessa rete di sottoservizi presenti nell’area avevano spinto l’amministrazione a posticipare la data al 18 luglio. Anche questa scadenza è però saltata.

Il nuovo obiettivo è ora il 9 agosto, un termine che l’amministrazione comunale intende rispettare a ogni costo, anche grazie all’intensificazione dei lavori in orari serali e notturni. Una scelta necessaria per evitare ulteriori malumori tra i commercianti della zona, che già nei mesi scorsi avevano espresso forti perplessità sull’impatto dei lavori sull’attività economica del viale.