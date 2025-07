Messina, ordinanza sulla navigazione nello Stretto per la “Continent–Island GPS Race 2025”

La Capitaneria di Porto di Messina ha emanato un'rdinanza per regolamentare la sicurezza della navigazione durante la regata velica internazionale “Continent – Island International GPS Race 2025”, in programma dal 23 al 27 luglio.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. NewKiteZone, vedrà la partecipazione di 40 unità sportive (Kitesurf, Windsurf, Wingfoil, Derive e Sup) nello specchio d’acqua compreso tra il lungomare di Reggio Calabria e quello di Mili Marina - S. Margherita, a Messina. La fascia oraria interessata va dalle 10:00 alle 19:00.

L’ordinanza impone alle unità in transito nello Stretto, sia lungo le rotte commerciali sia in traversata tra Reggio e Tremestieri, di ridurre la velocità e mantenere le distanze di sicurezza, seguendo eventuali istruzioni del VTS di Messina. Ulteriori raccomandazioni riguardano l’adozione di misure precauzionali da parte delle unità in prossimità dell’area interessata dalla manifestazione.

Sanzioni sono previste per i trasgressori secondo il codice della navigazione e il Codice della nautica da diporto.