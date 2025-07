L'intreccio tra mafia e gestione dei rifiuti a Barcellona: sequestrati beni per 250mila euro

La polizia di Stato ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 250.000 euro, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il provvedimento colpisce un soggetto arrestato lo scorso 14 gennaio, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e peculato aggravato dalle finalità mafiose.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Messina e dal Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno permesso di ricostruire un complesso intreccio tra criminalità organizzata e gestione dei rifiuti. Al centro dell’inchiesta, un’impresa operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, nonché nella demolizione di veicoli, con sede proprio a Barcellona P.G.

Sebbene la ditta fosse già oggetto di confisca penale e di prevenzione e affidata a un amministratore giudiziario fin dal 2011, le indagini avrebbero accertato che essa continuava a essere di fatto riconducibile a un esponente di rilievo della “famiglia mafiosa barcellonese” e ai suoi familiari. L’impresa – secondo quanto ricostruito dalla DDA – sarebbe stata utilizzata come strumento di illecito arricchimento, mediante l’appropriazione sistematica di somme di denaro non contabilizzate.