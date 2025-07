Il Consiglio dei Ministri conferma la sezione del Tribunale a Lipari

La sezione distaccata di Lipari del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rimarrà operativa, a tempo indeterminato. A darne notizia è stato il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Il provvedimento è stato deciso in Consiglio dei Ministri con una delega al Governo per ulteriori 12 mesi per studiare la nuova geografia giudiziaria. Una soluzione auspicata dopo che la quarta sezione del Tar di Catania, lo scorso febbraio, ne aveva confermato la soppressione in base al decreto del 2013 dell’allora presidente del Tribunale Giovanni Di Marco. Una decisione arrivata nonostante il Parlamento avesse prorogato, con il decreto legislativo 202/24, l’attività sino al 31 dicembre 2025.

