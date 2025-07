Gabriella Greison e gli haters: ecco cosa ha detto ai giovani a Taormina. E la scollatura non c’entra nulla

Noi a Taormina c'eravamo. Gabriella Greison era splendida, con i capelli raccolti in una lunghissima coda, nel suo abito scollato rosso fuoco. Sicura, coinvolgente, attraente, padrona del palco, mentre declamava il suo intenso intervento, tra scienza e ironia, citazioni e passaggi motivazionali rivolti ai giovani, laureati e laureate. Bella e consapevole di esserlo. Con un abito che metteva in evidenza un bel décolleté (e allora?). Come molte donne di ogni età tra il pubblico, come molte giovani laureate sotto la toga, come molte artiste che hanno calcato quel palco millenario da togliere il fiato. Come innumerevoli altre donne, in altri corpi e altri abiti e altra bellezza.

Intanto sui social - soprattutto alcuni - in quell'ambiente oscuro, mellifluo e nefando che sempre più sconcerta, impazzava la shitstorm “sartoriale”, che dal commento su un abito (non quello scelto per la serata, ma quello con cui aveva girato un video di presentazione per i social, criticato per la scollatura) ha scatenato valanghe di parole, tra cui molte offensive, proferite spesso senza avere nemmeno ben capito di cosa si parlasse, senza avere idea dell'accaduto, con la facilità dell'odio agito da lontano.

Anche il tema era un altro, il target era diverso. Di altro si doveva, si dovrebbe, anzi: si “deve” parlare. Un'altra narrazione, positiva, costruttiva, quella di un ateneo (anzi "degli” Atenei) che fa della parità e del rispetto la sua bandiera, che ha appena ospitato gli stati generali universitari delle politiche di genere (ammonendo proprio sulla tossicità delle comuni "battute"), che parla di donne e stem, che ricorda le sue allieve vittime di femminicidio, che lotta contro la violenza, anche del linguaggio, ed è guidato da una rettrice, Giovanna Spatari, che presiede la commissione Crui sui temi di genere. E che è voluta subito intervenire in difesa di Gabriella Greison. Un'occasione comunque potente, per schierarsi ancora una volta dalla parte dei diritti, delle libertà e del rispetto delle persone, in una di quelle circostanze - anche se su una più larga scala - richiamate durante quelle giornate come “prove pratiche” di resilienza, da affrontare e ricordare.

Parlare (lo ha ribadito ai giovani anche l’attore Claudio Castrogiovanni, altro ospite d’onore della serata, proprio riferendosi ai casi di violenza e sopraffazione), denunciare, replicare punto su punto, non lasciare perdere, non scoraggiarsi di fronte agli attacchi, specie quelli più vigliacchi, in quell’ambiente digitale dove manca il contatto umano, ma le parole fanno ancora più male, e soprattutto restano. Urgente e imprescindibile è difendersi, come ha fatto Gabriella, beneficiando anche di moltissimi messaggi di sostegno.

Ma non era e non è la priorità, la bellezza di Gabriella Greison, o la sua scelta estetica. La compone, è una parte di lei, e ne costituisce irrinunciabile esercizio di libertà. Così come le sue parole: per questo era stata invitata a parlare ai giovani e alla comunità dell’Ateneo di Messina . Per esprimere il suo pensiero, passato però quasi in secondo piano. Lo riportiamo qui integralmente: ritorniamo ai contenuti, lo meritano moltissimo. Abbigliati, o meno, di rosso.

L’intervento integrale di Gabriella Greison al teatro antico di Taormina

“Buonasera a tutte e a tutti,

è un onore essere qui, in questa cornice che già di per sé racconta una storia millenaria. Un teatro greco scavato nella roccia, che oggi ospita voi, laureati e laureate: moderni filosofi, matematici, medici, chimici, biologi, giuristi, ingegneri, sognatori e scienziati. Vi faccio i complimenti, voi non siete uno solo di questi indirizzi che avete raggiunto con successo e fatica, siete una nuova materia che pulsa nel mondo. E io sono qui, oggi, nel ruolo più bello, quello di madrina: il ruolo di chi guarda una generazione negli occhi e le dice: andate, cambiate tutto. Ma fatelo con cura.

Oggi è il vostro giorno. Anche se magari vi siete svegliati con la sensazione che “è solo una cerimonia”, sappiate che questa è una delle poche volte in cui la storia si ferma per guardarvi passare. E non è una frase fatta. È teatro, è rappresentazione, è rito collettivo. È uno di quei momenti in cui, per qualche minuto, il mondo vi riconosce. Anche quello zio che ha capito solo adesso cosa studiavate da cinque anni. Ecco anche lui...

Nel dubbio, nei prossimi giorni, fate finta di essere in Pirandello. Entrate in scena come “personaggi in cerca d’autore”, ma fatelo con consapevolezza: l’autore adesso siete voi. Ora scriverete voi il vostro copione. Cambierete a vostro piacimento il finale. Stravolgerete il primo atto. Aggiungerete battute. E farete anche qualche taglio (soprattutto a quei personaggi secondari che entrano in scena solo per dirvi “ma un lavoro vero, quand’è che lo trovi?” e poi spariscono nell’oscurità delle quinte, come in ogni dramma ben scritto)

Oggi non è solo una cerimonia. È una dichiarazione d’esistenza. È dire al mondo: “ci siamo, siamo pronti”… la tesi è stata consegnata anche se dentro di noi c’è ancora un paragrafo che non abbiamo finito di scrivere......tanto sarà sempre così, ricordatevelo. La vita non si consegna mai in PDF definitivo. Ci sarà sempre un capitolo che riscriverete dieci volte. Un'introduzione che cambierà senso col tempo. Una bibliografia di persone da ringraziare… e altre da togliere col bianchetto emotivo. E va bene così.

Perché crescere non è arrivare al punto. È avere il coraggio di lasciare qualche frase in sospeso, qualche sogno ancora in brutta copia, qualche finale aperto come i veri romanzi. E se vi chiedono “ma cosa vuoi fare da grande?”, rispondete sereni: “sto ancora scrivendo la prefazione.” Se proprio vi sembra tutto troppo solenne oggi, pensate che è comunque meglio di quella volta in cui siete stati premiati alle medie, in palestra, accanto ai palloni sgonfi…e il preside che vi ha detto “bravo… ma devi migliorare in condotta”. Ecco, oggi io vi dico l’opposto: non migliorate in condotta. Non abbiate paura di uscire dagli schemi, di fare deviazioni, di contraddirvi. La condotta va bene per i treni. Voi siete esseri umani. E gli esseri umani crescono sbagliando, inciampando, cambiando idea cento volte. Avete tempo per perdervi, per reinventarvi, per cambiare strada a metà del viaggio e poi ricambiare di nuovo. Avete il diritto di vivere non una, ma dieci vite diverse, di essere persone nuove ogni cinque anni, come le versioni aggiornate di voi stessi – ma senza bug. O come l’Etna: cambiate faccia, eruttate pure, ma restate una meraviglia in continua trasformazione.

La laurea non è un punto d’arrivo. È più simile a una curva cieca, una di quelle che ti costringono a rallentare, trattenere il respiro… e poi spalancano davanti a te una strada che non avevi previsto. Un colpo di scena, tipo nei film di Franco e Ciccio quando uno entra da una porta e riappare da un'altra vestito da carabiniere. E tu non capisci più chi sei… ma intanto ridi. La verità è che oggi inizia il momento in cui potete diventare chi volete. Non chi si aspettano di vedere gli altri. Non chi avete promesso di essere a 17 anni quando ancora pensavate che “astigmatismo” fosse una parolaccia. Non esiste un solo futuro: esistono mille versioni di voi che vi aspettano dietro l’angolo. E in mezzo a queste versioni ce ne sarà una che vi somiglia davvero. Quella che, anche se inciampa, sa rialzarsi con stile. Quella che sa ridere quando tutto sembra sfuggire. Scegliete quella. Perché il cuore della conoscenza non è sapere tutto. È non smettere mai di stupirsi. Come quando scoprite che il relatore della vostra tesi ha scritto la vostra dedica più bella…ma nella tesi di un altro.

Qui siamo in un luogo dove tutto vibra: la Sicilia. Essere qui, in Sicilia, aggiunge una risonanza speciale a questo giorno. La terra della luce, del fuoco, delle domande antiche. Qui ci sono state le prime scuole atomiche dell’Italia postbellica. Bruno Pontecorvo passava da qui quando poi partì per la Russia. Con Segrè a Messina si parlava di particelle invisibili già negli anni ’30… altro che ‘ho letto qualcosa su Instagram’. Ettore Majorana, che ha lasciato un’eco quantistica nella nostra storia, nacque proprio a Catania e passò da Messina. E non sappiamo se è scomparso…o se semplicemente ha deciso di comportarsi da particella invisibile. Chissà. Un genio silenzioso, capace di vedere le simmetrie dove gli altri vedevano solo numeri. Ha lasciato equazioni che ancora oggi fanno tremare i polsi, e un’assenza che pesa come una presenza piena.

La Sicilia è fatta di onde e particelle. Di cose che stanno e cose che partono. E lo so: molti di voi stanno per partire. Magari con un biglietto sola andata verso il nord, su da me, a Milano, o a Bologna, o a Torino. Perché vi hanno detto che “è lì che ci sono le opportunità”. E forse è vero. Ma sappiate che il talento, oggi più che mai, è una forza quantistica: non ha confini, non si misura in chilometri, si manifesta ovunque c'è un cervello acceso e un cuore che pulsa. Partite, se volete. Ma non perdete mai le vostre coordinate. Non perdete l’accento, non perdete la capacità di stupirvi guardando l’Etna in controluce. E soprattutto: non perdete la voglia di tornare, prima o poi, portando qualcosa in più. A proposito: Arancini o arancine? No, scusate, meglio non fare questa domanda...è più divisiva del dibattito sul nucleare. Venendo qui spesso con i miei spettacoli teatrali ho capito una cosa: “In Sicilia la grammatica non si studia: si eredita, come i mobili buoni o la posizione in processione”.

Io ho studiato fisica. Non per sapere quante particelle ci sono nell’universo…ma per imparare a non smettere di farmi domande. Fatelo sempre anche voi, è soprattutto questo che avete imparato durante gli anni di studi. Non smettete mai di cercare la bellezza nel caos. Come Schrödinger, che non ha mai capito se il suo gatto fosse vivo o morto, ma ha continuato a fare esperimenti. O come Feynman, che diceva: “preferisco non sapere tutto, piuttosto che credere in qualcosa di sbagliato solo per avere certezze”.

Siate la generazione dell’incertezza coraggiosa. E abbiate sempre con voi un po’ di ironia. L'ironia siciliana è insuperabile, non la dimenticate. La vita vi metterà alla prova, ma voi guardate tutto da fuori. Guardate tutto da fuori, come fanno i fisici quando studiano un sistema complesso. Non per disinteresse. Ma per capirlo meglio. Perché certe cose, se ci sei dentro fino al collo, ti sembrano tragedie. Ma se fai due passi indietro…diventano commedie. E l’ironia, questa meravigliosa invenzione umana, è la vostra salvezza quotidiana. Non è cinismo. È lucidità travestita da sorriso. È il modo più intelligente per stare al mondo, senza farsi schiacciare dal peso delle cose. E qui in Sicilia – concedetemelo – l’ironia è più tagliente di un coltello di ceramica e più profonda di una battuta di Pirandello dopo un bicchiere di zibibbo. L’ironia siciliana non consola. Ti frega. Ti smonta. Ti dice: “Siamo tutti sulla stessa barca. Peccato che la barca sia bucata… ma almeno galleggiamo col sorriso.”

Ve la ricordate la storia di Archimede? Quello che disse “datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo”? Be’, pare che in realtà lo abbia detto perché era stanco di discutere con i burocrati di Siracusa. E voleva sollevare il mondo… per buttarli giù tutti in mare. Anche se, poi diciamolo... Nella vita qualcuno che meriterebbe di essere buttato dentro l’Etna (metaforicamente, eh) lo incontrerete. Ci sarà il capo che vi dice “siamo una grande fami Ci sarà il capo che vi dice “siamo una grande famiglia” e poi vi fa lavorare il 15 agosto. Ci sarà il collega che copia le vostre idee e poi dice “abbiamo avuto un’intuizione collettiva”. Ci sarà quello che vi scrive “come va?” solo quando gli serve qualcosa. Ecco, per tutti questi casi esiste una sola difesa: una battuta perfetta, detta al momento giusto. Non per ferire. Ma perché voi siete siciliani e la sapete dire. E per ricordarvi che anche in un mondo che sembra serissimo, c’è spazio per un pensiero laterale, per una risata liberatoria, per una scintilla di leggerezza.

Avete il mondo davanti. Lo so: può fare paura. Ma ricordate che la paura, come la materia oscura, non si vede, ma si calcola. E voi, ormai, avete tutti gli strumenti per affrontarla. Siete il risultato di esperimenti straordinari, di prove ed errori di studio e di vita. E se il futuro vi sembra un’incognita, trattatelo come un’equazione: non serve sapere tutto per cominciare a risolverla. Basta un primo passo, e poi un altro, e poi un altro. E se a volte vi sentirete persi… tornate qui, col pensiero. A Taormina. Dove oggi, davanti a pietre millenarie e un pubblico vero, avete detto al mondo: “eccomi, sono qui, sono pronto… anche se dentro di me c’è ancora un paragrafo da scrivere.” E credetemi: è proprio quel paragrafo che vi renderà unici.

Vi regalo questa regola della fisica (inventata da me) "Ogni volta che il mondo diventa troppo pesante, applica una forza ironica in direzione opposta." L’ironia è la vostra forza contro la gravità del reale. È la scienza che si fa umana, la logica che si fa paradosso, la tristezza che si scioglie in un sorriso. E quando sarete lontani da qui – a Berlino, a Parigi, a Manchester (no a Manchester meglio di no, a nessuno credo si auguri di andare a Manchester, cosa c'è a Manchester? Forse solo le ciminiere...) – portatevela dietro, quest’arma segreta. Come una calamita da frigorifero che dice “io c’ero” ma con sarcasmo. Come una poesia siciliana che finisce sempre con un “…ma tant’è”.

Ma sì, torno alle ciminiere. Ne vedrete molte se uscite di qui. Ma voi portatevi dentro la luce delle vostre terre. Perché sì, là al nord ci sarà la nebbia, il freddo, il cappuccino servito tiepido. Ma voi ci porterete il sole che sapete imitare con gli occhi. E quando vi troverete in quelle stanze bianche, illuminate da neon, a fare colloqui davanti a manager che pronunciano male il vostro nome, ricordatevi che siete cresciuti tra il mare e l’Etna. Siete nati in un luogo che ha visto passare imperatori, filosofi, vulcani, e superstizioni. Che ha insegnato al mondo il significato della parola "contraddizione". E in fondo, anche la fisica insegna questo: che non serve un cielo limpido per osservare una stella. A volte, basta una mente accesa anche sotto una ciminiera. Il futuro ha bisogno di voi.

Siamo in un momento storico in cui tutto sembra accelerare: intelligenze artificiali, crisi climatiche, guerre che non finiscono, tensioni che crescono. Ma voi avete qualcosa che nessun algoritmo potrà mai simulare: la capacità di scegliere. E allora oggi, in questo luogo sacro del pensiero e del teatro, vi affido questa responsabilità: usate la vostra laurea per difendere il dubbio, per coltivare la complessità, per insegnare che anche un’equazione, se ben raccontata, può cambiare il mondo.

E adesso, andate a prendervi il vostro futuro. Senza paura. Senza fretta. Ma con una direzione chiara: scappate dai posti dove vi dicono “mettiti in coda”. Dove la frase più pronunciata è “abbiamo sempre fatto così”. Perché lì dentro non nasce nulla di nuovo, lì si archiviano i sogni. Cercate invece i luoghi dove si osa. Dove ci si fa domande scomode. Dove si può sbagliare, cambiare idea, ricominciare. Dove la risposta giusta, ogni tanto, è: “non lo so… ma proviamo lo stesso”. Perché è così che si costruisce il futuro: non copiando modelli vecchi, ma immaginando mondi migliori. E ricordate: non servono superpoteri per fare la differenza. Serve studio, coscienza e gentilezza. E magari una battuta pronta... Vi può servire se proprio vi trovate a fare una coda…per dire “Sono il numero 84…ma posso sempre portarvi dei cannoli, quindi passo avanti?”.

Ricordatevi: siate onde, non muri. Siate luce, anche quando tutto intorno sembra buio. E siate voce, quando tutti stanno zitti.

Grazie.

Congratulazioni. A tutti.

E buona rivoluzione.