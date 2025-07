Ancora botti a Cristo Re, nuove verifiche e appello al rispetto di Messina: “Il senso civico non è un’opzione, ma un dovere”

Stanotte, ancora una volta, la zona di Cristo Re a Messina è stata teatro di esplosioni di botti illegali. Un episodio purtroppo prevedibile, che conferma la necessità di una presenza costante e di un’azione determinata da parte dell’Amministrazione comunale. Già due giorni fa, l’Amministrazione Basile aveva denunciato alle autorità competenti gravi episodi documentati grazie alle nuove telecamere di videosorveglianza recentemente potenziate. Le immagini avevano immortalato due soggetti mentre depositavano giochi pirotecnici lungo le scalinate del sagrato, un luogo dal profondo valore simbolico per la città.

“Ma l’impegno non si ferma. Stiamo nuovamente analizzando tutte le registrazioni disponibili e raccogliendo, nel raggio di un chilometro quadrato, anche eventuali immagini provenienti da sistemi privati. Ogni elemento utile sarà trasmesso alle forze dell’ordine per completare il quadro delle responsabilità”, fa sapere l’Amministrazione comunale. “È bene riflettere: a rimetterci non è l’Amministrazione, ma la città intera. Il dispendio di risorse umane e strumentali non è solo un onere amministrativo, ma una risposta necessaria per garantire ai cittadini il diritto alla quiete e alla sicurezza. È questo il compito istituzionale che ci siamo assunti e che continueremo a portare avanti. Parallelamente, non possiamo non rivolgere un appello alla comunità tutta, e in particolare agli adulti e agli educatori, affinché aiutino i più giovani a comprendere che il rispetto del contesto in cui si vive è un valore imprescindibile, ben più importante di un gesto effimero o di un like sui social. L’Amministrazione comunale continuerà ad agire, a Cristo Re come in ogni altro quartiere, con i mezzi a disposizione ma con il massimo impegno e determinazione. Il senso civico è responsabilità di ciascuno, e chi ama davvero la propria città la rispetta ogni giorno, nei gesti semplici come nelle scelte più complesse. Messina merita rispetto. E noi continueremo a garantirlo”, conclude la nota dell’Amministrazione comunale.