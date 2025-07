Ventuno milioni alla Duferco per finanziare il rilancio dell’area industriale di Giammoro

Duferco accelera sulla riqualificazione del polo industriale di Giammoro, dove sorgeranno un terminal container multi-funzionale, un impianto energetico e una Hydrogen Valley.

Ieri Banco Bpm ha perfezionato un’operazione di finanziamento per un ammontare di 21 milioni di euro a favore di “Duferco Travi e Profilati”, società del gruppo ligure. L’operazione, della durata di 120 mesi e assistita da garanzia Sace Growth al 70%, ha lo scopo di supportare il piano di investimenti della controllata Duferco Terminal Mediterraneo Spa che gestisce le attività del nuovo terminal container del Gruppo Duferco.

Il progetto rientra nel processo di riqualificazione del polo siderurgico di Giammoro, portato avanti da Duferco con un investimento totale di 95 milioni di euro. Il piano di riconversione, presentato dal gruppo lo scorso anno, oltre alle attività Duferco Terminal Mediterraneo, ha già visto concretizzarsi la realizzazione di un impianto di produzione di energia, messo a disposizione di Terna per garantire la sicurezza del sistema elettrico regionale e la sua sostenibilità ambientale. Poi c’è l'Hydrogen valley, progetto che mira a sviluppare nell’area di Giammoro un impianto in grado di produrre circa 100 tonnellate all’anno di idrogeno verde, tramite un impianto fotovoltaico da 4 Mw e un elettrolizzatore da 1 Mw.

