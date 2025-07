Taormina, polemiche sugli “sconti” concessi dal Comune al Circolo del tennis

Una parte della minoranza consiliare critica l’accordo tra il Comune e l’associazione “Taormina Sporting Club”, che gestisce il Circolo del tennis di proprietà di Palazzo dei Giurati. Come riportato dalla Gazzetta nei giorni scorsi, è stata effettuata una ricognizione dei rapporti ed è emerso che il debito per i canoni di locazione, dal 2020 al 2024, ammontava a 61.975 euro (12.394 annui) e il “Taormina Sporting Club”, con nota del presidente Loris Turiano, ha trasmesso una nota con le spese dell’ultimo quinquennio, pari a 66.442 euro, e ha ottenuto uno sgravio del 75% a fronte di lavori eseguiti, attività e iniziative. Tra riduzioni e abbattimenti, al termine l’associazione ha pagato al Comune 7.590 euro e il 25 giugno si è autodenunciata per il mancato pagamento della tassa rifiuti, pari a 2.201 euro dal 2019 al 2024, scesi a 1.912 con la definizione agevolata e rateizzati in 10 mensilità, con acconto già versato di 383 euro.

«Le regole si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici – attacca Nunzio Corvaia –. La delibera riporta integralmente la proposta dell’associazione, che ha stabilito importi e decurtazioni, e la Giunta ne ha preso atto. Arrivare a pagarne 7.590», suona “strano” al consigliere di minoranza.

