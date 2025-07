Paura sulla Messina-Palermo, auto in fiamme all’uscita della galleria Grillo: illeso il conducente

Autovettura in fiamme sull’autostrada A20 Messina – Palermo nella tarda mattinata di oggi. È successo nel tratto compreso tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant’Agata Militello, all’uscita della galleria Grillo. Il conducente, che viaggiava da solo a bordo della sua Volkswagen T-Roc, si è accorto del fumo che fuoriusciva dal vano motore nella parte anteriore ed ha fatto appena in tempo ad accostare ai margini della carreggiata prima che l’incendio divampasse avvolgendo il mezzo. Avvisati i soccorsi, sul posto sono intervenuti la squadra del presidio di vigilanza antincendio ed i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e bonificato l’area, mentre una pattuglia della Polizia stradale di Sant’Agata Militello ha provveduto a regolare il transito autostradale garantendo il deflusso in sicurezza della lunga coda di auto venutasi a creare.