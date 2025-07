Messina, dopo la partenza del dragaggio a Tremestieri la vera sfida è quella del porto

Cinque giorni di lavoro per liberare e rendere pienamente operativo il porto di Tremestieri. Sono iniziate ieri, secondo il cronoprogramma prestabilito, le operazioni di dragaggio dalla sabbia effettuate dalla motonave Giuseppe Cucco.

Si opererà con il porto sempre in esercizio sino a venerdì; quindi è stata decisa la chiusura per sabato e domenica (e il conseguente trasferimento del traffico alla rada San Francesco o al porto vecchio) per consentire l’ultimazione definitiva dei lavori. «Una scelta dovuta al fatto che in quei giorni i camion non possono transitare – spiega il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, Francesco Rizzo – e quindi non ci dovrebbero essere, così si avrebbero anche disagi minori. Era fondamentale, però, fare partire immediatamente i lavori perché non avremmo potuto affrontare l’esodo e il controesodo in questa situazione. Non potevamo aspettare settembre».

«C’è stato – continua Rizzo – un lavoro corale, dall’Autorità di Sistema al Sindaco, dalla commissione tecnica regionale all’assessore Savarino e il presidente Schifani. Tutti si sono impegnati in questa situazione, compresa la Prefettura».

Il problema dell’insabbiamento a Tremestieri, però, è noto da anni. Per questo diventa fondamentale il completamento del porto.

