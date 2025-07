Messina, De Luca e gli “avvisi ai naviganti”: l’interrogazione fantasma del Pd

In questi giorni roventi d’estate, la politica messinese sembra essersi assopita. In realtà, il fuoco arde sotto la cenere. Al centro, così come a destra e a sinistra. I “messaggi” di De Luca

Il leader di Sud chiama Nord ha lanciato, a suo modo (tramite post), due segnali che, per chi conosce Cateno De Luca, appaiono inequivocabili. Uno esterno e uno interno. Quello esterno è rivolto al governatore Schifani. Risale allo scorso 16 luglio, il giorno della “bagarre” all’Ars: «Non c’è cosa peggiore della prevaricazione tra organi istituzionali che sfocia in ostruzionismo. Da un lato, i colleghi di 5Stelle e del Pd che hanno organizzato un sit-in contro il presidente Schifani e non ci è andato nessuno. Dall’altro, il presidente Schifani che, nell’intervista al Giornale di Sicilia e alla Gazzetta del Sud, ha dato l’impressione di voler assumere le sembianze del Re Sole rischiando di diventare il “Re Solo” a causa della reazione di buona parte della sua maggioranza che non ha gradito il contenuto dell’intervista stessa. Io ho lasciato l’Aula e me ne sono andato al gruppo a studiare la legge di variazione di bilancio perché il mio tempo è troppo prezioso per essere sprecato appresso a questo teatrino». Le polemiche sulle “mance”, l’inchiesta sul presidente dell’Ars Galvagno e sull’assessora Elvira Amata, il caso delle donazioni a Sud chiama Nord: tutto questo sembra aver lasciato il segno nei rapporti, prima burrascosi, poi diventati improvvisamente “idilliaci”, tra De Luca e Schifani.

Ma il secondo “messaggio” è forse ancor più rilevante.

