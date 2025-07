Mazzarrà Sant'Andrea, la bonifica dell’ex discarica nelle sabbie mobili della Regione

Inattesa battuta d’arresto nell’iter per il Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) per il solo ammodernamento degli impianti di smaltimento del percolato e recupero energetico del biogas prodotti dalla discarica di contrada Zuppà di Mazzarrà Sant'Andrea.

Nella conferenza dei servizi del 4 luglio è stata acquisita una nota del Dipartimento acque e rifiuti (Drar) secondo cui gli impianti per il percolato e il trattamento del biogas, «dovranno essere previsti e inseriti nel progetto della messa in sicurezza del sito (di cui il Drar è soggetto attuatore), essendo strumentale per l’accoglimento e il trattamento del refluo proveniente dalla discarica, solo per i fini della bonifica della stessa». Inoltre si evidenzia «che il progetto in argomento, essendo strettamente collegato all’intervento di messa in sicurezza, dovrà esplicitare le quantità di percolato da trattare proveniente dal sito».

Da qui, per il Drar, la necessità che il Rup (Responsabile unico del provvedimento) «provveda alla rimodulazione del quadro economico del progetto, individuando le somme per la realizzazione di tali impianti dalle medesime risorse previste e finanziate» (i 32 milioni di euro stanziati dal Pnrr per i siti orfani), e al tempo stesso provveda a redigere «uno stralcio funzionale del progetto» per realizzare, «in tempi quanto più celeri, gli impianti in argomento onde limitare e scongiurare ogni eventuale pericolo dovuto alla presenza dei liquami attualmente in vasca».

Motivi per cui il Drar ritiene che la procedura per il rilascio del Paur «dovrà dichiararsi caducata». In pratica si dovrà ripercorrere tutto l’iter.

