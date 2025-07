Un camion è uscito di strada qiesta mattina sull'autostrada Messina-Palermo all'altezza di Patti. L'incidente si è verificato intorno alle 8 al chilometro 69, in direzione Palermo. Il conducente del mezzo pesante ha improvvisamente perso il controllo sfondando il guardrail e finendo in una scarpata. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. È intervenuta la polizia stradale per i rilievi, sul posto anche i vigili del fuoco