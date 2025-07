Camera civile di Messina, si è conclusa la due giorni su Testamento olografo e Grafologia forense

Si è concluso con grande partecipazione e riscontro positivo il convegno “Testamento olografo e Grafologia forense: dalla manoscrittura alla digitalizzazione”, promosso dalla Camera Civile di Messina in collaborazione con la Camera di Commercio, l’Ordine degli avvocati, il Consiglio notarile, Anigrafed e numerosi esperti di grafologia forense. L’evento, articolato in due giornate (venerdì 18 e sabato 19 luglio), che si è svolto nella Sala consulta della Camera di Commercio, ha registrato una notevole affluenza di professionisti in presenza e una significativa partecipazione da remoto, a conferma del forte interesse suscitato dai temi trattati, rilevanti tanto sul piano giuridico quanto su quello tecnico-specialistico.

Tra i principali temi affrontati: le tecniche di analisi della scrittura, le modalità di verifica dell’autenticità delle schede testamentarie, lo studio approfondito del testamento olografo, nonché le sfide e le prospettive legate alla digitalizzazione degli atti testamentari.

“La risposta ricevuta - soprattutto da parte dei colleghi che hanno partecipato da remoto - è per noi motivo di orgoglio. Il confronto tra giuristi e grafologi ha offerto un contributo di alto valore pratico e scientifico su temi sempre attuali: il rispetto della volontà del testatore, la validità e la revoca dei testamenti olografi, le perizie grafiche e l’impatto della digitalizzazione sul diritto delle successioni”, ha dichiarato il presidente della Camera civile l'avvocato Daniele Arrigo. Il convegno è stato coordinato per l’area giuridica da Arrigo e per l’ambito grafologico dalla collega Claudia Mancuso, grafologa forense. I lavori sono stati introdotti e moderati dall’avvocato Gaetano Mercadante, vicepresidente della Camera Civile di Messina. Importante e apprezzata la partecipazione per i saluti di autorevoli rappresentanti delle istituzioni: la presidente del Tribunale di Messina Olga Tarzia, la segretaria generale della Camera di Commercio di Messina Paola Sabella, il notaio Fabio Tierno, direttore della Scuola del notariato “Salvatore Puliatti”; e l’avvocata Claudia Vita, in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina.