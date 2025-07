A Taormina la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea Unime, la rettrice Spatari: “Abbracciate il futuro con integrità, correttezza e rispetto”

Anche quest’anno il Teatro Antico di Taormina ha ospitato l’edizione 2025 della Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea che ha visto protagonisti oltre 700 neolaureati dei Corsi triennali, magistrali ed a ciclo unico e dottori di ricerca di UniMe. Circa 4mila le persone che hanno assiepato le varie zone del Teatro, dalla gradinata sino alla platea.

“Con profondo orgoglio – ha detto la rettrice Giovanna Spatari introducendo la Cerimonia – do il benvenuto a tutti i presenti in una cornice senza tempo, palcoscenico ideale per voi giovani che vi apprestate a cominciare una nuova avventura portando con voi un bagaglio colmo di anni d’impegno e sacrificio. Negli anni che avete trascorso all’interno della nostra comunità accademica, l’Ateneo è stato un link fra tradizione e innovazione per offrirvi più opportunità possibili ed ha, inoltre, accolto personalità importanti come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il vostro, cari ragazzi, non è stato solo un percorso finalizzato all’acquisizione di conoscenze, ma anche un virtuoso tentativo di allargamento dei confini culturali, ideologici, geografici in una terra capace di abbattere steccati, da sempre, abituata ad accogliere e ad essere crocevia di popoli ed esperienze. Al di là di ciò che dicono le classifiche, resto pienamente convinta che il nostro Ateneo sia un laboratorio di cittadinanza attiva capace di prepararvi ad un futuro da affrontare con coraggio, resilienza e con tutti gli strumenti necessari per aprirvi al mondo. UniMe è, inoltre, luogo di crescita prezioso entro cui apprendere quel senso di comunità che rappresenta la cifra più grande del nostro impegno e ci vede uniti nel promuovere il rispetto e la non violenza. Il ricordo di Sara e Lorena, giovani ragazze piene di sogni che oggi avrebbero potuto essere tra voi sugli spalti ad occupare un posto che purtroppo resterà vuoto, sprona tutti noi a farci sentinelle attive pronte all’ascolto. Desidero ringraziare tutte le persone che vi hanno sostenuto per il raggiungimento del traguardo della laurea: innanzitutto le vostre famiglie, che hanno riposto in noi la loro fiducia, i vostri amici ed i docenti che vi hanno accompagnato sino a qui. Oggi è tempo di festeggiare, con la consapevolezza che da domani vi aspetta un cammino importante, in un mondo sempre più tecnologico e cosmopolita, da percorrere con concretezza, correttezza e integrità. Non dimenticate il vostro legame con l’Università di Messina, la vostra Alma Mater, mi auguro che il vostro viaggio sia ricco di scoperte e promesse mantenute”.