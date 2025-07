Taormina, contestata l’ordinanza sulla movida: «È illegittima»

L’ordinanza sindacale che disciplina a Taormina gli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, la diffusione musicale e sonora e i rumori «è illegittima». Lo sostiene L’Associazione turistica balneare siciliana, che ha inviato alla prefetta di Messina una lettera di contestazione firmata dal presidente Antonello Firullo, affermando di condividere la volontà di rispettare le norme per la tutela del riposo dei cittadini ma segnalando diverse anomalie. Secondo l’associazione gli orari delle attività di intrattenimenti danzanti e musicali, ai sensi dell’art. 9 e 68 del Tulps, sono demandati al questore e non al sindaco, che con propria ordinanza non può modificare la legge e il decreto, tanto meno regolamentare o imporre il livello sonoro di decibel già stabilito.

