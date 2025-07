Un altro incidente, dopo quella in viale Giostra, si è verificato questa sera a Messina: uno scontro tra uno scooter e una Panda a Minissale in via Consolare Valeria. In seguito al violento impatto, lo scooter è andato a fuoco e il conducente ha riportato ferìte ad una gamba. Sul posto un' ambulanza con i sanitari che lo hanno medicato e i vigili del fuoco. Strada bloccata e lunghe code in entrambe le direzioni.