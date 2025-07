Messina, il tratto “Santa Cecilia” di via Don Blasco sarà inaugurato ai primi d’agosto

Sarà aperto tra la fine di luglio e i primi di agosto il nuovo attesissimo tratto "Santa Cecilia" che conduce verso il completamento del tracciato della nuova via Don Blasco, la strada di collegamento diretto tra la Zona falcata e Gazzi. Lo slittamento, rispetto all'originaria scadenza di metà luglio, è stato determinato sia dai tempi necessari per l'arrivo dei nuovi semafori che dalla tempistica complessiva delle operazioni di collaudo tecnico dell'intervento, ormai da tempo ultimato dal punto di vista strutturale. Sono state già installate invece le sei telecamere previste, quattro per il controllo di sicurezza dell'area, e due "selettive" e fondamentali per monitorare, in caso di piogge intense, il rischio di allagamento.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale