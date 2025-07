Marco Mengoni in concerto a Messina: ATM attiva navette speciali per lo stadio Franco Scoglio

Marco Mengoni approda a Messina per una doppia data imperdibile del suo tour estivo: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio il cantautore si esibirà allo Stadio Franco Scoglio, attirando migliaia di fan da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria. In vista dell’evento, ATM Messina ha predisposto un piano di mobilità straordinario per agevolare l'afflusso e il deflusso degli spettatori verso l'impianto sportivo.

Per consentire un accesso più agevole allo stadio, l’Azienda Trasporti attiverà bus dedicati in partenza dal viale della Libertà, proprio di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist, diretti allo Stadio San Filippo. In aggiunta, saranno operative navette speciali dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo stadio.

Il servizio di bus navetta sarà attivo dalle ore 10 fino all’inizio del concerto, previsto per le 21, e riprenderà a fine evento fino al completo deflusso del pubblico.