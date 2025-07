L'addio a Mattia e Simone: lacrime e silenzio nel Duomo gremito di Barcellona per due giovani vite spezzate

Un dolore composto, stridente nel silenzio delle lacrime che solcavano i volti di tutti, gli sguardi rivolti verso quelle due bare, le mani giunte: è così che Barcellona e tutto il comprensorio tirrenico ha dato l’ultimo saluto a Mattia e Simone, uniti nella vita e nella morte da un sentimento di amicizia incrollabile, forte, esemplare. Gremito il Duomo di Santa Maria Assunta per le esequie officiate da padre Santo Colosi, che ha visto crescere i due ragazzi 17enni vittime del tragico incidente avvenuto a Barcellona in via Kennedy dove i due, a bordo di uno scooter, si sono scontrati con un suv e subito dopo con un’auto parcheggiata.

C’erano tutti: autorità, comunità scolastiche, familiari e amici dei due sfortunati giovani.

“Amicus certus in re incerta cernitur” – “Il vero amico si riconosce nei momenti difficili”: la frase del poeta latino Ennio condivisa dal sacerdote sul suo profilo social il sacerdote è quasi una massima che vuol dare un senso a questa assurda tragedia. “Li abbiamo visti crescere Mattia e Simone nella comunità pozzogottese: insieme a scuola, insieme in parrocchia, insieme nel tempo libero, in un fitto intreccio di relazioni, di esperienze gioiose e sognatrici. Educati con amorevolezza dalle loro famiglie, stimati ed apprezzati dai loro educatori e docenti, cercati dai loro coetanei come amabili compagni di crescita. Hanno vissuto con entusiasmo e pienezza la breve, ma intensa, vita. L’uno accanto all’altro nell’attimo che il loro sorriso è stato spento. Li penso abbracciati come amici veri e sinceri, accolti da un Amico che da sempre li ha voluti bene ed accompagnati. Sarà duro, faticoso, sentirli vivi e presenti nella vita di tutti i giorni per quanti cercheranno ancora il loro sguardo, un sorriso, una carezza, un motto di spirito. Interiorizzarli come parte di sé in modo nuovo, “spirituale”, profondo, intimo… è una possibilità per tutti di esplorare la dimensione veritativa di essere insieme con gli altri nel mondo come figli, fratelli ed amici”, ha detto padre Santino a tutti i presenti.