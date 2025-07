Isole Eolie, il “caro aliscafi” tiene lontani i vacanzieri

Alle Eolie si comincia a registrare un certo aumento di turisti, ma a detta degli operatori quello che è diminuito in questi ultimi anni è il numero dei vacanzieri del …weekend. Residenti del comprensorio messinese in particolare, ma anche del Catanese che trascorrevano il fine settimana nell’arcipelago.

La causa? Per gli eoliani la risposta è una sola: l’aumento delle tariffe dei mezzi di navigazione che – si afferma – nell’ultimo triennio alle Eolie hanno registrato un incremento complessivo di oltre il 60 per cento. In buona sostanza, gli aumenti delle tariffe e della tassa di sbarco hanno reso più costoso raggiungere le isole e, di conseguenza, hanno ridotto l’afflusso di turisti e il volume degli affari per le attività commerciali locali.

