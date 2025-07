Botti a Cristo Re, il Comune dice basta: identificati i vandali grazie alle telecamere. Basile: "Non è più tollerabile, Messina merita rispetto”

L'Amministrazione comunale di Messina, guidata dal Sindaco Federico Basile, ha deciso di agire con fermezza contro i responsabili degli episodi di inciviltà che da tempo affliggono la zona di Cristo Re, uno dei simboli della città. Botti e fuochi d'artificio esplosi a mezzanotte, disturbo della quiete pubblica e oltraggio a un luogo di grande valore simbolico e spirituale: la misura è colma. Le telecamere di videosorveglianza comunali hanno ripreso chiaramente due individui mentre depositano giochi pirotecnici lungo le scalinate del sagrato di Cristo Re. Queste immagini rappresentano una prova inconfutabile e saranno immediatamente trasmesse alle autorità competenti per l'identificazione e la denuncia dei responsabili.

"Non è più tollerabile che episodi di questo tipo vengano considerati 'normali'", dichiara l'Amministrazione comunale. "Quello che accade a Cristo Re non è solo un problema di decoro urbano, ma un vero e proprio disturbo alla quiete pubblica, con rischi concreti per la sicurezza delle persone. Ora che abbiamo delle immagini molto più dettagliate, è nostro dovere andare fino in fondo e assicurare i responsabili alla giustizia. Chiediamo rispetto per la città, per le sue regole e per i suoi luoghi simbolo". L'Amministrazione comunale lancia un monito chiaro: simili comportamenti incivili e pericolosi si verificano purtroppo anche in altri quartieri della città, spesso ignorati o sottovalutati. Messina merita rispetto, e il senso civico non è un'opzione, ma una responsabilità che ogni cittadino deve assumere. Chi ama davvero la propria città la rispetta ogni giorno, anche e soprattutto nei gesti quotidiani.

Il Comune di Messina ribadisce il proprio impegno a tutelare la città e i suoi cittadini, contrastando con ogni mezzo a disposizione chiunque non rispetti il bene comune.