Residenze universitarie ai privati, così l’Ateneo di Messina cerca una svolta

Una delle note dolenti emerse dal rapporto del Censis sugli atenei italiani è stata, per l’Università di Messina, quella relativa ai posti letto a disposizione per gli studenti fuori sede. Un fronte sul quale qualcosa potrebbe cambiare a stretto giro, sia grazie ai 190 posti dell’ex hotel Riviera, realizzati dall’Università stessa, sia per i 240 posti che, prima o poi, torneranno disponibili alla Casa dello Studente di via Cesare Battisti, che rientra invece nella sfera di competenza dell’Ersu, oltre ad ambiziosi progetti privati – vedi accanto – che “rischiano” di aumentare esponenzialmente, nel tempo, i numeri di Messina.

Ma i cambiamenti potrebbero essere anche d’altro tipo perché, seguendo un’idea presente fin dal principio nella governance della rettrice Giovanna Spatari, l’Università sta tentando un’altra carta: l’esternalizzazione della gestione delle residenze universitarie. A partire proprio dai due “gioielli” dell’Ateneo: quello già esistente ed operativo, l’ex hotel Liberty di via Primo Settembre, e l’altro ancora in divenire, l’ex Riviera, appunto. Se poi l’esperimento dovesse riuscire, potrebbe essere esteso alle residenze dell’ex istituto di Statistica, del Polo Annunziata, di Villa Amalia e del padiglione A del Policlinico.

