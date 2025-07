La Procura di Patti dispone altri accertamenti sulla morte dell’imprenditore Andrea Trimarchi

Al vaglio degli inquirenti le cause dell’incidente mortale verificatosi a Patti lo scorso 16 luglio lungo l’arteria a scorrimento veloce che conduce all’area industriale, all’incrocio con la rampa di accesso alla strada Patti-San Piero Patti, in cui ha perso la vita l’imprenditore nautico Andrea Trimarchi.

La Procura di Patti muove le indagini affidate alla sostituta procuratrice Giovanna Lombardo, che ha dato incarico al medico legale Fabrizio Vanaria di effettuare gli esami autoptici – al Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina –, allo scopo di accertare le cause della morte e la sussistenza di eventuali responsabilità penali causalmente ricollegabili al decesso. Il mandato sarà formalmente conferito domani, mentre il 25 luglio prossimo l’ingegnere Roberto Della Rovere assumerà il compito di ricostruire le modalità del sinistro stradale in seguito al quale si è verificato il decesso del centauro.

La perizia cinematica getterà luce sulla precisa dinamica dello schianto tra la moto e il mezzo a quattro ruote, sulla scorta delle condizioni dei veicoli attualmente sottoposti a sequestro su ordine dell’Autorità giudiziaria. Mentre si attendono ancora i risultati degli esami tossicologici immediatamente effettuati sul conducente del furgone, un cinquantaseienne di Montalbano Elicona, sul cui capo cui pende l’ipotesi di reato di omicidio stradale e della cui difesa si occupa l’avvocato Antonino Todaro, gli inquirenti rimangono impegnati nella valutazione delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza presenti della zona, con controlli incrociati e confronti con le dichiarazioni dei testimoni.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale