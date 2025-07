Incidente all’alba a Messina: Jeep finisce contro auto in sosta, illesa la conducente FOTO

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba a Messina. Intorno alle 5 del mattino, in zona Gravitelli, nei pressi dell’ex Città del Ragazzo, una Jeep Compass guidata da una giovane è finita contro alcune auto parcheggiate lungo la strada, danneggiandole in modo significativo.

Fortunatamente, la conducente è rimasta illesa. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un colpo di sonno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La giovane è risultata negativa al test alcolemico. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto.