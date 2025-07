Dopo 5 anni di colpevoli omissioni riapre il Pronto soccorso a Barcellona

Il Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda”, a quasi cinque anni dalla sua chiusura, avvenuta con la trasformazione dell’ospedale in covid hospital, tornerà ad essere funzionate con personale esterno, tanto che secondo il contratto sottoscritto con la società esterna, dovrebbe essere operativo già dal prossimo primo agosto. Per la riattivazione del Pronto soccorso si prevede già la presenza dell’assessora alla Salute Daniela Faraoni e del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dello stesso assessorato Salvatore Iacolino. Tra gli invitati anche il presidente del Governo regionale Renato Schifani. La riattivazione sarà possibile grazie all’esito della gara d’appalto indetta dall’Asp di Messina. Gara indetta il 13 maggio scorso che alla base dell’appalto prevedeva l’importo 1.489.200,00 euro. Ad aggiudicarsi la gestione esternalizzata, per un importo contrattuale di 1.400.000 euro, oltre Iva, la “C.M.P. Global Medical Division Società Cooperativa tra Professionisti”, con sede a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Società cooperativa che già gestisce, con le stesse modalità, nelle province della Sicilia orientale numerose strutture sanitarie pubbliche, ben 10 in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa, 11 con il presidio di Barcellona.

Il nuovo Pronto soccorso, già attrezzato con nuove strumentazioni sanitarie, dovrebbe essere gestito interamente, anche sotto il profilo organizzativo, dalla società esterna con propri medici in regime di attività libero-professionale. L'Asp dovrebbe assicurare infermieri ed operatori sociosanitari. Mentre tutti i medici che saranno in servizio nel nuovo Pronto soccorso, saranno a carico della società cooperativa.

