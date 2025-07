Barcellona, le bare di Simone e Mattia tornano nelle loro case. Domani il giorno del lutto cittadino e dei funerali

Sono tornati nelle loro case Mattia e Simone, nelle loro famiglie in cui da cinque giorni hanno lasciato un dolore e un silenzio assordanti. Sono tornati nel pomeriggio accolti da un abbraccio che ancora oggi, di fronte a quelle fredde bare, non riesce a darsi pace. Mattia e Simone, due amici che hanno vissuto sempre «mano nella mano, fianco a fianco», sin da bambini, sino all’ultimo respiro.

Domani per Barcellona sarà il giorno del lutto cittadino. Ma anche il giorno per riflettere sul senso di responsabilità verso sé stessi e gli altri. Alle 17.30 giungeranno al duomo di Santa Maria Assunta, dove padre Santino Colosi celebrerà le esequie in uno sgomento attonito che da giorni attanaglia Barcellona e Milazzo e si stringe attorno alle famiglie per lenire questo dolore innaturale. Perché un genitore non dovrebbe mai seppellire il proprio figlio.