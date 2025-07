Rassegna stampa 19-07-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

MESSINA

Messina, da lunedì il dragaggio a Tremestieri: Porto a pieno regime dal 28 luglio

Messina Social City, nuovo bando per operatori socio sanitari

Messina, riunione in prefettura con i sindaci per la sicurezza urbana

IN PROVINCIA

Milazzo, ospedale Fogliani: al di là dei tagli il nodo critico è il pronto soccorso

Capo d’Orlando, salta il collegamento con le Eolie: svanisce un sogno cullato a lungo

Parco Augusto di Terme Vigliatore, il Cga non concede la sospensiva

IN SICILIA

Sicilia Digitale, il conto salato degli sprechi: in manovra pronti 89 milioni

Assegno di inclusione: bonus per 100 mila famiglie della Sicilia