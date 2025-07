Parco Augusto di Terme Vigliatore, il Cga non concede la sospensiva

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto con ordinanza, emessa a seguito della Camera di consiglio del 16 luglio, l’istanza cautelare proposta dalla società Materia S.r.l. contro il Comune, consolidando la decisione del Tar di Catania che aveva dichiarato inammissibile la segnalazione certificata di inizio attività presentata per trasformare lo storico “Grand Hotel” poi ribattezzato “Parco Augusto” in un “albergo assistito”.

La società Materia S.r.l., rappresentata dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, aveva invece chiesto la sospensione della sentenza 1842 del 2025 del Tar ma il collegio presieduto dal consigliere Sebastiano Di Betta ha invece ritenuto “insussistente” il requisito del fumus boni iuris, sottolineando «la palese incompatibilità urbanistica» dell’iniziativa imprenditoriale. L’area interessata ricade infatti nella sottozona D.4 e del Prg, destinata a funzioni turistico alberghiere e termali. Secondo il Cga la nuova struttura realizzata in un’ala dell’albergo, (acquistata all’asta fallimentare dalla Materia S.r.l.), «con una marcata componente assistenziale e sociosanitaria, travalica le prestazioni ammesse in ambito alberghiero e si avvicina piuttosto al modello delle residenze assistite».

