Milazzo, ospedale Fogliani: al di là dei tagli il nodo critico è il pronto soccorso

È vero, come sostiene l’assessora regionale della Salute, Daniela Faraoni che quando si parla di sanità in Sicilia la coperta è sempre più coperta, ma è altrettanto paradossale che ancora una volta la Regione, in sede di riorganizzazione della rete ospedaliera, vada a penalizzare un presidio quale quello di Milazzo, funzionale ad un territorio, che non solo è frammentato dal punto di vista geografico e quindi dei collegamenti, ma anche riferimento di un bacino d’utenza di oltre 200 mila abitanti. Nelle prossime settimane dovrebbe tornare ad essere operativo il pronto soccorso di Barcellona, ma ovviamente con funzioni più limitate3 rispetto a Milazzo.

Ecco perché riteniamo che vi sia un corto circuito da individuare e risolvere. E non basta sottolineare – come qualcuno ha detto nell’incontro di ieri l’altro a Messina – che si stiano investendo “ingenti risorse” per potenziare il pronto soccorso. Sarà tutto inutile se non si creeranno contestualmente tutte le condizioni affinché vi sia non solo la diagnosi ma anche il trattamento immediato di pazienti con condizioni mediche critiche e potenzialmente letali.

