Messina Social City, nuovo bando per operatori socio sanitari

Via libera alle domande per la formazione di una nuova graduatoria per operatore socio-sanitario. Messina Social City ha pubblicato il bando con le modalità di partecipazione ed i termini di scadenza. Ci sarà una settimana di tempo per candidarsi e saranno ammessi anche gli aspiranti Oss che non hanno conseguito il diploma ma dimostreranno di avere una frequenza di dieci anni di studio fino ai 18 anni. Le domande, esclusivamente in formato digitale, saranno accolte entro il 25 luglio alle ore 23.59, termine improrogabile, da inviare sulla piattaforma digitale raggiungibile dal link selezioni.messinasocialcity.it e con accesso tramite Spid o Cid.

Tra i requisiti obbligatori è necessario avere conseguito il titolo abilitante di Oss e completato almeno il primo ciclo scolastico. Le persone nate entro il 31 dicembre 1984 possono partecipare anche con la licenza media; quelli nati dal primo gennaio 1985 al 31 dicembre 1992 solo se ammessi al secondo anno delle scuole superiori; i nati dal primo gennaio 1993 solo con ammissione al terzo anno delle scuole superiori o percorso di istruzione e formazione professionale o frequenza di dieci anni di studio fino al compimento di diciotto anni.

