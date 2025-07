Messina, da lunedì il dragaggio a Tremestieri: Porto a pieno regime dal 28 luglio

L’ufficialità è arrivata con una ordinanza della Capitaneria di Porto: da lunedì prossimo verranno avviati i lavori per la rimozione di dragaggio della sabbia e il ripristino della piena funzionalità del Porto di Tremestieri. La draga Giuseppe Cucco è partita dal porto di Chioggia nella giornata di giovedì e dovrebbe arrivare a Messina, domani, in serata. Ieri pomeriggio navigava all’altezza della Puglia.

Un viaggio lungo e atteso. Il Porto di Tremestieri si è insabbiato a causa del forte vento e delle mareggiate e dallo scorso 26 marzo uno scivolo è inutilizzabile. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni, la società CTF srl di Barcellona Pozzo di Gotto può adesso operare e ha chiesto l’emanazione dell’ordinanza di sicurezza. Quando è stato elaborato il cronoprogramma per i lavori di dragaggio del porto di Tremestieri si è cercato di calcolare tutto, con una certa elasticità. Anche possibili o eventuali ritardi o intoppi.

I lavori, quindi, partiranno lunedì e dovrebbero essere conclusi nella giornata del 26 luglio.

