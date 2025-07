Messina, riunione in prefettura con i sindaci per la sicurezza urbana

La sicurezza delle città passa sempre più attraverso le telecamere di sicurezza, una rete di “grandi fratelli” che permettono il controllo a distanza di piazze e strade ma che rappresentano anche un importante deterrente dei reati in genere. Molto sono i sindaci che installano le telecamere per combattere i fenomeni di criminalità comune ma anche per controllare la viabilità delle strade e di incroci stradali più problematici.

L’installazione di impianti di videosorveglianza è stata al centro di un comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto ieri in prefettura. Durante la riunione sono stati esaminati i progetti presentati da 29 Comuni della provincia di Messina aderenti all’iniziativa del ministero dell’Interno finalizzata all’installazione, nei territori comunali, di impianti di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra la prefetta e i sindaci.

